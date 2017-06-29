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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанском районе открыли фотогалерею юных талантов

16:59 / Культура
В Тюшевском Доме культуры подвели итоги социально-культурного проекта «Юные таланты Рязанского района – звездное будущее России»
В Рязанском районе открыли фотогалерею юных талантов

Инициатором выступил женсовет Рязанского района и коллектив Подвязьевского Дома культуры, придумав в такой нестандартной форме поощрение для талантливых детей и молодых людей, имеющих особые успехи в учёбе и творчестве, спорте. Идея понравилась общественности и получила поддержку со стороны администрации Рязанского района и её главы Натальи Жуневой.

– Я очень рада, что эта инициатива реализована, – отметила Жунева. – Администрация не всесильна и не может предугадать желания каждого жителя района, но всегда готова поддержать любой достойный, заслуживающий внимания проект. Общественные инициативы ценны тем, что отвечают самым насущным нуждам населения, и муниципалитет охотно помогает неравнодушным гражданам, готовым самостоятельно сделать что-то доброе и полезное . Мы открыты для всех коллективов, для всех инициатив, тем более для тех, что связаны с молодёжью. И руководитель Рязанской области Николай Любимов постоянно говорит о необходимости максимально полно вовлекать молодых людей в позитивные социальные практики.

Проект нацелен на поиск юных талантов и поощрение тех, кто уже проявил свою одаренность. Одним из инициаторов стала Наталья Секач, художественный руководитель Подвязьевского Дома культуры.

– Я много лет работаю с детьми и по своему опыту знаю, сколько уделяется в нашем районе внимания развитию творческих талантов молодежи, – рассказала она. – У нас уже сложилась система поощрений, повышающая мотивацию детей к развитию и творчеству – это помогает формировать уверенность в своих силах, повышает самооценку. Наш женсовет предложил идею социально-культурного проекта «Юные таланты Рязанского района – звездное будущее России». Ключевая идея – в том, что фотографии лауреатов проекта будут размещены на Доске почёта у районной администрации, чтобы каждый мог видеть наших талантливых детей. И стенд этот можно и нужно регулярно обновлять .

Первыми на Доске почета «Юные таланты Рязанского района – звездное будущее России» появились фотографии 9 выпускников и учеников районных школ и 3 творческих коллективов. Елена Азаревич, Андрей Воронков, Виктория Голева, Анастасия Мухтарова, Андрей Филин, Ульяна Ветренко, Валерия Стихарёва, Любовь Анасичкина, Никита Катков – победители интеллектуальных конкурсов и олимпиад, спортсмены, не раз заявившие о себе на международных соревнованиях, волонтеры, музыканты. Вместе с призерами, получавшими свидетельства о размещении их портретов , на сцену поднимались родители юных талантов – счастливые, гордые за успехи своих детей. Хореографический ансамбль «Микс», вокальный ансамбль «Веселые нотки», образцовый театр костюма «Кокетка» – участники и лауреаты многих конкурсов регионального и всероссийского масштаба также теперь на Доске почёта юных талантов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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