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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Рязанские курсанты Академии ФСИН России приняли участие в торжественном приеме у Президента России

17:32 / Общество
Рязанские курсанты Академии ФСИН России приняли участие в торжественном приеме у Президента России

В Кремль были приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

Прием выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России в Большом Кремлевском дворце провел Президент страны Владимир Путин.

В числе 732 выпускников, с отличием окончивших свои вузы, шестеро рязанских курсантов Академии ФСИН России Дарья Шашкова, Антон Новоселов, Мария Соколова Хеди Хасанова, Сергей Корнеев и Дмитрий Соин.

По итогам обучения курсанты претендуют на получение дипломов с отличием и золотых медалей.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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