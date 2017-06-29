Рязанские курсанты Академии ФСИН России приняли участие в торжественном приеме у Президента России

В Кремль были приглашены более 700 офицеров, окончивших военные вузы с отличием и золотой медалью, а также преподаватели и начальники военно-учебных заведений.

Прием выпускников военных образовательных организаций высшего образования Минобороны России, МЧС России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардии, образовательных организаций высшего образования МВД и ФСИН России в Большом Кремлевском дворце провел Президент страны Владимир Путин.

В числе 732 выпускников, с отличием окончивших свои вузы, шестеро рязанских курсантов Академии ФСИН России Дарья Шашкова, Антон Новоселов, Мария Соколова Хеди Хасанова, Сергей Корнеев и Дмитрий Соин.

По итогам обучения курсанты претендуют на получение дипломов с отличием и золотых медалей.