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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы

17:42 / Общество

В рамках профильной смены детишек с особенностями в развитии, отдыхающих в детском санаторно-оздоровительном центре «Колос», посетили добровольцы арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны» (г. Москва).

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области, профессиональные психологи, арт-терапевты, композитор и аниматор, входящие в состав творческого коллектива, погрузили детей в незабываемое и увлекательное путешествие по красочному миру музыки.

Творческий подход к каждому из участников этого путешествия позволил ребятам не просто раскрыть в себе музыкальные способности, но и выразить накопившиеся у них эмоции и чувства с помощью игры на необычных и экзотических музыкальных инструментах.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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