К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы

В рамках профильной смены детишек с особенностями в развитии, отдыхающих в детском санаторно-оздоровительном центре «Колос», посетили добровольцы арт-терапевтического проекта «Поющие клоуны» (г. Москва).

Как сообщает сайт министерства социальной защиты населения Рязанской области, профессиональные психологи, арт-терапевты, композитор и аниматор, входящие в состав творческого коллектива, погрузили детей в незабываемое и увлекательное путешествие по красочному миру музыки.

Творческий подход к каждому из участников этого путешествия позволил ребятам не просто раскрыть в себе музыкальные способности, но и выразить накопившиеся у них эмоции и чувства с помощью игры на необычных и экзотических музыкальных инструментах.