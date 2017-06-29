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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве

17:48 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в ночь на 25 июня этого года на тропинке, ведущей в сторону парка села Подвязье Рязанского района, было обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Подвязье. По данным следствия, поздно вечером 24 июня на улице села Подвязье между двумя подвыпившими молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый повалил своего оппонента на землю и задушил, после чего скрылся с места преступления.

Расследование продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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