В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета России по области, в ночь на 25 июня этого года на тропинке, ведущей в сторону парка села Подвязье Рязанского района, было обнаружено тело 28-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по факту убийства.

Подозреваемого задержали по «горячим следам». Им оказался ранее неоднократно судимый 27-летний житель села Подвязье. По данным следствия, поздно вечером 24 июня на улице села Подвязье между двумя подвыпившими молодыми людьми произошел конфликт. Подозреваемый повалил своего оппонента на землю и задушил, после чего скрылся с места преступления.

Расследование продолжается.