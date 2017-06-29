В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков

Как сообщает пресс-служба УФССП России по области, судебные приставы-исполнители во время работы по взысканию задолженностей по алиментам установили, что двое должников владеют на праве собственности автомашинами иностранного и отечественного производства. Один из должников задолжал своему несовершеннолетнему ребенку свыше 490 тысяч рублей, ввиду чего судебный пристав-исполнитель арестовал его автомобиль «Toyota». Сумма долга по алиментам другого гражданина составила свыше 90 тысяч рублей — его транспортное средство «Lada priora» также было подвергнуто аресту. Имущество, включенное в акты описи или ареста, в виде автомобилей оставлено взыскательницам алиментов на ответственное хранение.