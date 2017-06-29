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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»

17:56 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, рязанцам предлагают принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства парка имени Ю.А. Гагарина. Все желающие смогут внести свои предложения по функциональному наполнению и дальнейшему развитию территории парка до 14 июля. Для этого гражданам необходимо зайти в раздел «Интернет-конференция» и оставить там свой отзыв.

Согласно предложенной концепции, в парке будет сохранен сложившийся природный ландшафт с массивом зеленых насаждений, появятся новые спортивные площадки и парковая мебель, площадка для выгула собак, зона Wi-Fi. На территории парка планируется оставить три существующие детские площадки, при этом основная площадка будет оснащена дополнительным оборудованием для игр. В соответствии с проектом спортивной зоны на территории парка будет размещена спортивная площадка WORKOUT с уличными силовыми тренажерами для занятия фитнесом. Также предлагается оборудовать универсальную спортивную площадку для занятий спортом посетителей парка разных возрастов.

По периметру территории парка планируется устроить велодорожку, которая в зимний период будет использована как лыжная трасса. Проект предусматривает выделение участка для создания обособленной площадки для выгула собак. Существующие аллеи сохранят за собой функции пешеходных артерий для прогулок по территории парка. Концепция также предполагает устройство специальной площадки для отдыха, которая в перспективе может быть оснащена свободным доступом к сети Интернет.

Предлагаемый проект предусматривает дополнительную установку в парке малых архитектурных форм, парковой мебели, объединенных общим художественным замыслом, разнообразных по форме и цветовому исполнению. В перспективе может быть установлена парковая скульптура на космическую тематику с последующим благоустройством прилегающей территории. Также планируется провести реконструкцию сцены.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
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