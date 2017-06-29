За неделю в Рязанской области подешевели гречка, масло и мука, но подорожали капуста, картофель и яблоки

Как сообщает сайт правительства области, за период с 20 по 26 июня в регионе снизились цены на ряд социально значимых продовольственных товаров. Так крупа гречневая-ядрица упала в цене на 1,3 процента, масло подсолнечное – на 0,7 процента, масло сливочное, мука пшеничная – на 0,6 процента. Незначительно подешевела баранина, пшено, мясо кур, свинина. Повышение цены зафиксировано на капусту белокочанную – на 20,9 процента, картофель – на 7,9 процента, яблоки – на 5,4 процента, морковь – на 4,5 процента, сахар-песок – на 2,2 процента.