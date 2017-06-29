Спортсмены из Рязанской области стали лучшими на Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ

Спортсмены из региона успешно выступили на Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ среди участников в возрасте до 23 лет, сообщает сайт правительства области. В соревнованиях, которые состоялись в Сербии, приняли участие спортсмены из 37 стран. По итогам состязаний представители Рязанской области вошли в число лучших спортсменов в своих возрастных группах. Золотую медаль в байдарке-четверке на дистанции 500 м завоевал воспитанник спортшколы «Олимпиец», мастер спорта России международного класса Олег Гусев. Он также стал четвертым в байдарке-одиночке на спринтерской дистанции 200 м. Спортсмен занимается под руководством тренеров Владимира, Натальи и Маргариты Тебенихиных. Кроме того, воспитанник спортшколы «Лидер» города Касимова мастер спорта России Сергей Немов завоевал две бронзовые медали в каноэ-двойке на дистанциях 500 м и 1000 м. Спортсмен является воспитанником тренеров Елены Ивановой и Владимира Клинова.