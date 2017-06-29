09:57 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
261

Глава региона Николай Любимов напутствовал студентов Рязанского агроуниверситета

18:14 / Общество
Автор фото: Александр Королев | Глава региона Николай Любимов напутствовал студентов Рязанского агроуниверситета
Фото: Александр Королев.

В проводах отрядов приняли участие врио губернатора Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Артемов, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Ректор вуза Николай Бышов отметил, что в этом году для оказания помощи предприятиям и хозяйствам АПК сформировано 24 механизированных отряда, 17 ветеринарных и 8 животноводческих отрядов, а также отряды «Лесовод», «Финансист», «Форт» и «Преданность».

У каждого отряда свое направление деятельности. Представители ветеринарных отрядов окажут практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в профилактике и лечении сельскохозяйственных животных, будущие зооинженеры заменят на время очередных отпусков мастеров машинного доения коров, будут работать телятницами, помощниками зоотехников. Лесоводы окажут практическую помощь лесничествам, ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» будет работать в качестве волонтеров по оказанию помощи бездомным животным.

Широкая сфера деятельности у бойцов механизированных отрядов и будущих инженеров-автодорожников. В этом году студенты будут оказывать помощь предприятиям и хозяйствам АПК региона в рамках реализации проекта «В будущую специальность – через рабочую профессию».

Практически все бойцы мехотрядов в этом году получили удостоверение «тракторист-машинист» и на практике смогут закрепить полученные знания, работая механизаторами, трактористами на перевозке сельскохозяйственных грузов, ремонте сельскохозяйственной техники.

По словам главы региона Николая Любимова, для бойцов специализированных отрядов работа во время трудового семестра на предприятиях – хорошая практика, во время которой парни и девчата посредством смогут не по учебникам, а на практике узнать особенности будущей профессии.

– Движение трудовых отрядов будет и впредь поддерживаться. Это добрая традиция, которая способствует развитию сельскохозяйственной отрасли и позволяет привлечь в аграрный сектор квалифицированные кадры. Молодежь на селе ждут, – подчеркнул Николай Любимов.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 28 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков

В Рязанской области задержали подозреваемого в убийстве

К рязанским мальчишкам и девчонкам приехала команда волонтеров из Москвы

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
20:18
В Рязани обсудили Концепцию единого бренда территории
18:02
Спортсмены из Рязанской области стали лучшими на Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ
18:00
За неделю в Рязанской области подешевели гречка, масло и мука, но подорожали капуста, картофель и яблоки
17:56
Жители Рязани могут внести свои предложения по благоустройству и дальнейшему развитию «Народного парка»
17:52
В Рязанской области судебные приставы арестовали машины злостных алиментщиков
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы