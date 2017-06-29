Глава региона Николай Любимов напутствовал студентов Рязанского агроуниверситета

В проводах отрядов приняли участие врио губернатора Николай Любимов, министр сельского хозяйства и продовольствия Виталий Артемов, глава администрации Рязани Олег Булеков.

Ректор вуза Николай Бышов отметил, что в этом году для оказания помощи предприятиям и хозяйствам АПК сформировано 24 механизированных отряда, 17 ветеринарных и 8 животноводческих отрядов, а также отряды «Лесовод», «Финансист», «Форт» и «Преданность».

У каждого отряда свое направление деятельности. Представители ветеринарных отрядов окажут практическую помощь сельхозпредприятиям и населению в профилактике и лечении сельскохозяйственных животных, будущие зооинженеры заменят на время очередных отпусков мастеров машинного доения коров, будут работать телятницами, помощниками зоотехников. Лесоводы окажут практическую помощь лесничествам, ветеринарно-фельдшерский отряд «Преданность» будет работать в качестве волонтеров по оказанию помощи бездомным животным.

Широкая сфера деятельности у бойцов механизированных отрядов и будущих инженеров-автодорожников. В этом году студенты будут оказывать помощь предприятиям и хозяйствам АПК региона в рамках реализации проекта «В будущую специальность – через рабочую профессию».

Практически все бойцы мехотрядов в этом году получили удостоверение «тракторист-машинист» и на практике смогут закрепить полученные знания, работая механизаторами, трактористами на перевозке сельскохозяйственных грузов, ремонте сельскохозяйственной техники.

По словам главы региона Николая Любимова, для бойцов специализированных отрядов работа во время трудового семестра на предприятиях – хорошая практика, во время которой парни и девчата посредством смогут не по учебникам, а на практике узнать особенности будущей профессии.

– Движение трудовых отрядов будет и впредь поддерживаться. Это добрая традиция, которая способствует развитию сельскохозяйственной отрасли и позволяет привлечь в аграрный сектор квалифицированные кадры. Молодежь на селе ждут, – подчеркнул Николай Любимов.