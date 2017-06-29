В Рязани обсудили Концепцию единого бренда территории

28 июня в рамках рабочего совещания состоялось обсуждение Концепции единого бренда Рязани. Проект был разработан инициативной группой молодых маркетологов и дизайнеров. Публичную презентацию бренда планируется провести в июле.

В совещании, которое провела заместитель главы администрации Рязани Татьяна Мастюкова, приняли участие заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева, заместитель министра молодежной политики, физической культуры и спорта области Павел Симаков, руководители структурных подразделений администрации Рязани, депутаты городской Думы, представители бизнеса и общественных организаций.

Предложенная концепция предполагает внедрение единых стандартов, фирменного стиля и логотипа, подхода к рассказу о возможностях территории Рязанской области. Общественная инициатива по разработке единого стиля была одобрена главой региона Николаем Любимовым.

На встрече был представлен брендбук Рязани. Пользоваться им смогут все: представители бизнеса, государственных органов, а также организаторы общественных проектов. В брендбуке раскрыты правила использования фирменного стиля, сделан особый акцент на идеи, заложенные в основу бренда и рекомендации по построению коммуникации.

Представленный проект вызвал большой интерес присутствующих. Комментируя презентацию, заместитель министра культуры и туризма области Ольга Голева отметила, что подход к разработке бренда, который применила команда разработчиков, современный, интересный, он может быть широко использован при продвижении туристической привлекательности региона. Председатель Общественной палаты области Наталья Гришина подчеркнула, что наибольшую симпатию вызывает готовность молодых профессионалов обсуждать особенности проекта с самой широкой аудиторией общественности.

Особое внимание было уделено проектам, которые могут быть реализованы под эгидой бренда, включая туристическое направление, общественные инициативы или даже производство местных рязанских продуктов. По словам представителей команды разработчиков бренд должен быть живым маркетинговым инструментом для любых рязанских проектов, а не просто «красивой картинкой», за которой ничего не стоит.

Историю создания бренда, подробные дневники проекта Рязани можно найти на официальных страницах в социальных сетях: vk.com/brandrzn и facebook.com/brandrzn

Источник: сайт правительства Рязанской области