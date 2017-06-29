В правительстве Рязанской области обсудили актуальные вопросы сотрудничества с дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть»

В работе приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов, руководители профильных министерств и ведомств, администрации Рязани, ПАО «Рязаньнефтепродукт», представители учреждений социальной сферы, общественных организаций.

Участники круглого стола обсудили результаты производственной деятельности АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» и ПАО «Рязаньнефтепродукт» за прошлый год и планы развития предприятий на перспективу. Речь также шла о реализации Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве, действующего между правительством области и Роснефтью. Кроме того, рассматривались вопросы подготовки квалифицированных кадров для предприятий региона.

По словам первого заместителя председателя правительства области Сергея Самохина, эффективное развитие Рязанской нефтеперерабатывающей компании, как крупнейшего налогоплательщика и системообразующего предприятия, имеет большое значение для устойчивости промышленного сектора экономики региона. «Проведение совместных встреч позволяет обсудить возникающие вопросы и скорректировать дальнейшие совместные шаги в развитии производства и социальной сферы, – сказал Сергей Самохин. – Сегодня на предприятии ведется большая работа по модернизации и реконструкции. Это позволяет решать многие проблемы».

Как отметил Сергей Самохин, региональное правительство тесно и конструктивно взаимодействует с РНПК, что способствует оперативному решению возникающих вопросов. «Реконструкция очистных сооружений сегодня – главнейшая задача, поставленная главой региона Николаем Любимовым, – сказал Сергей Самохин. – Острота проблемы, решение которой требует серьезных вложений, хорошо известна всем, и ее необходимо решать совместными усилиями. Уже есть реальные сдвиги в этой работе». Он также сообщил о достигнутых договоренностях об актуализации действующего Соглашения, что позволит более качественно вести проектные работы, касающиеся строительства на заводе очистных комплексов.

Генеральный директор АО «РНПК» Владимир Абрамов подчеркнул во время обсуждения, что нефтеперерабатывающая компания в настоящее время активно реализует программы по повышению энергоэффективности предприятия, ведет работу в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. В 2016 году расходы на деятельность в этих направлениях выросли по сравнению с предыдущим годом и составили более 280 млн. рублей. Завод стал лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших организаций России. Экология и экологический менеджмент». «Предприятие достигло значительных успехов в этом направлении», – сказал Виктор Абрамов.

Источник: сайт правительства Рязанской области