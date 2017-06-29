И песнь твою хранит моя душа

Всероссийский Аверкинский фестиваль вот уже два десятка лет в последние дни июня звенит в рязанской глубинке

На сасовской земле родился всенародный песенник, создавший настоящие шедевры: «На побывку едет молодой моряк», «Откровенные ребята», «Мама, милая мама», «Моя страна», «Мне березка дарила сережки», «Падают листья». И это далеко не полный перечень ярчайших произведений заслуженного деятеля искусств России Александра Аверкина.

Их исполнителями в свое время стали великая певица Людмила Зыкина, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия», Рязанский народный хор, вокальное трио «Лада»… Все они внесли достойный вклад в развитие Аверкинского фестиваля. К ним стоит добавить и композитора, народного артиста России Виктора Темнова, друга Александра Аверкина, а также Галину Аверкину, вдову автора песни о приехавшем на побывку молодом моряке. Кстати, в нынешнем году исполнилось 60 лет со времени написания этого знаменитого произведения.

Юбилей фестиваля был отмечен творческими встречами на родине Александра Аверкина, в деревне Шафторка, музыкальным, поэтическим и художественным конкурсами. В заключительном концерте праздника приняли участие народные артисты России Анна Литвиненко, Надежда Крыгина, Олег Иванов, заслуженные артистки РФ Светлана Бочкова, Варвара, солисты и творческие коллективы из Москвы, Подмосковья, Рязанщины, Нижегородчины, Самары, Тамбова, Новосибирска, Ростовской области, республик Мордовия и Марий Эл. Незабываемым завершающим аккордом фестивального гала-концерта стало выступление ансамбля песни и пляски Центрального округа войск Национальной гвардии РФ.

Ежегодной областной премии имени А.П. Аверкина удостоена руководитель детского образцового фольклорного ансамбля «Субботея» Наталья Ашманова, воспитавшая целую плеяду голосистых представителей «родникового певчего Сасова». В адрес фестиваля по­ступило поздравление от народного артиста СССР Иосифа Кобзона.

Праздник русской души в Сасове вступил в свое третье десятилетие. Отрадно, что делаются попытки расширить не только географические, но и творческие границы фестиваля, что продолжается поиск новых форм привлечения к народному творчеству все большего количества почитателей таланта Александра Аверкина. И здесь, вне сомнения, необходимо выделять на это доброе дело соответствующие раздольному песенному размаху средства, ведь исконно русское искусство всегда способствовало и способствует объединению людей в их любви к России, в их вере в достойное будущее нашей Родины.