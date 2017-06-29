Без помощи не обойтись

Региональный литературно-художественный и культурно-исторический журнал «Напутствие», посвященный 70-летию Великой Победы, надеется на поддержку земляков

В подготовке журнала (№3, 2015 г.) приняли участие представители пяти творческих союзов региона. Значительную консультативную помощь в тематическом подборе материала оказала О.Е. Воронова, руководитель Есенинского научного центра РГУ имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор, член Союза писателей России, представитель Рязанской области в Общественной палате РФ. Соучредители журнала (В.Б. Орлов – главный редактор и РГУ имени С.А. Есенина в лице и.о. ректора) планировали выпуск журнала в начале 2016 года. Но приоритетными оказались иные проекты, и выделить 154 тысячи рублей на изготовление 300 экземпляров журнала, предназначенного для библиотек области, не представилось возможным. Предложенный вариант напечатать журнал на цветном ризографе издательского центра университета искусствоведы признали несостоятельным для качественного изображения репродукций картин народного художника РФ В.И. Иванова и фотопроекта «Победители. 70 лет спустя». Обещания о поддержке журнала прозвучали на разных уровнях и даже «прорабатывался вопрос о возможности финансирования из внебюджетных источников», но – увы…

Благодаря информационной поддержке Т.Н. Панфиловой, редколлегия журнала выбрала сотрудничество с компанией «Краудфандинг», которая на своем сайте www.boomstarter.ru позволяет накапливать финансовые пожертвования от заинтересованных лиц (в соответствии с действующим законодательством РФ) на издательские проекты. В настоящее время на сайте www.boomstarter.ru представлен проект: журнал «Напутствие», посвященный 70-летию Победы, раскрыто содержание журнала и механизм финансовой поддержки.

В нашем регионе уже немало людей оказало содействие журналу (пополнение счета указывается на сайте), которым хочется выразить искреннюю благодарность за внимание к общей памяти. Прежде всего, это сотрудники министерства культуры и туризма Рязанской области (министр Виталий Юрьевич Попов). Особая благодарность директору информационно-аналитического центра культуры и туризма М.В. Кауркиной, директору сети «Книжный Барс» С.А. Платовой за поддержку писательского сообщества и позицию истинного патриотизма, доктору педагогических наук, профессору кафедры русского языка и методики его преподавания РГУ имени С.А. Есенина – Е.В. Архиповой, председателю Правления Союза российских писателей (г.Москва) С.В. Василенко, коллективу областного центра эстетического воспитания детей (директор Н.В. Приходько), администрации супермаркета «Глобус» за возможность предоставления социальной рекламы.

О содержании журнала. Два ветерана Великой Отечественной войны, ныне живущие писатели – А.С. Рябцев и Б.И. Жаворонков, открывают своими произведениями юбилейный номер издания. Героическая биография этих рязанцев является образцом патриотизма и мужества для современников, молодого поколения России. Подборку произведений фронтовиков представляют писатель-классик Николай Родин (рассказ «Танк и маленькие утята»), журналист Геннадий Карпушкин (правдивое и драматическое повествование о боях на территории Германии), летчик-герой Геннадий Яхнов (хроника воздушных сражений, эпизод встречи с сыном И.Сталина). О героическом труде тыла рассказывают такие мастера пера, как Ирина Красногорская (рассказ-воспоминание «Вкус калины») и Анатолий Говоров (фрагмент документальной повести о Дарье Гармаш и ее соратницах по трудовому подвигу). Неизвестные страницы жизни из биографии выдающегося уроженца Касимова Фрола Козлова о реализации секретного проекта по созданию стратегического бомбардировщика ТУ-4 (для ядерного оружия) написал писатель, профессор-историк Александр Агарев.

К сожалению, назвать всех авторов тех замечательных произведений, которые помещены в юбилейном номере издания, не представляется возможным. А еще здесь можно увидеть художественные фотографии проекта «Победители. 70 лет спустя»…

Как ждал выхода этого журнала со своим личным свидетельством о войне Гюлаб Арамович Мартиросян, патриот и интернационалист российского масштаба, на исходе мая ушедший из жизни!… При наших встречах он настойчиво повторял, что средства на издание нужно собирать через народ…

Редакция журнала «Напутствие» – этого литературного и исторического голоса «Бессмертного полка» Рязанщины надеется на помощь спонсоров, трудовых коллективов, земляков на всех административных уровнях. Спасибо!

Владимир Орлов,

главный редактор журнала «Напутствие»,

председатель регионального отделения Союза российских писателей