Спортивный курьер

Памяти маршала Бирюзова

На трассе, проложенной близ скопинской деревни Ивановка, состоялся традиционный Всероссийский мотокросс памяти Героя Советского Союза, национального Героя Югославии, Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.

В его рамках прошли первый этап чемпионата Центрального федерального округа и второй этап первенства ЦФО по мотокроссу.

Рассказывает спортивный комиссар, исполнительный директор областной федерации автомотоспорта Олег Пчелинцев:

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне, в чем заслуга развивающего в районе мотоциклетный спорт Михаила Панкратова и его помощников. Жаркой борьбы на трассе, дальнейшего повышения мастерства участникам соревнований пожелали глава районной администрации Александр Боков, земляк, известный в Советском Союзе спортсмен и тренер Геннадий Раменский, главный судья – арбитр из Белгорода Валерий Антюфеев.

Победителями соревнований стали москвичи Александр Федоров, Кирилл Гаврилов и Степан Бурдаков, белгородец Дмитрий Илихметов, калужанин Егор Фролов, Семен Рыбаков из Коврова Владимирской области и представитель подмосковного Егорьевска Арсений Галицкий.

Спортивный флаг сборной нашей области защищали Георгий Валякин, Егор Грынихин и Григорий Чекмазов. Выступили ребята достойно – вошли в число сильнейших. Верится, они продолжат славные традиции ветеранов. Кстати, у одного из них – Владимира Пронина – на время проведения кросса пришелся день рождения – от организаторов соревнований он получил специальный приз. Учредителем призов стал и Геннадий Раменский – он вручил три пары первоклассных лыж победителям в классах мотоциклов до 65, 125 и 250 кубических сантиметров. Презенты им, конечно же, пригодятся – лыжные тренировки входят в программу подготовки мотогонщиков к своим, основным, соревнованиям. Такое не забывается!»

Щедрые форварды

Рязанские «десантницы» одержали очень важную победу в чемпионате России по футболу среди женских клубов – в матче против одного из лидеров соревнований ЦСКА.

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон, Еремеева (Беломытцева, 54), Алексанян, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Алешичева, 77), Бойченко (Колесникова, 88), Федорова, Данилова (Власенко, 90).

Хозяйки поля действовали острее. Словом, на гол «десантницы» наиграли. Мяч после удара Ольги Басанской армейская защитница Анна Кожникова отразила руками, Марина Федорова дослала его в цель, но секундой ранее прозвучал свисток арбитра Анастасии Пустовойтовой, означивший «пенальти». Данилова не промахнулась. На первой минуте второго тайма «десантницы» совершили грубейшую ошибку, и Надежде Смирновой не составило особого труда послать мяч мимо вышедшей из ворот Екатерины Самсон – 1:1. К счастью, вскоре все встало на свои места: щедрыми оказались наши форварды. Сначала Елена Медведь удачно сбросила мяч на набегавшую Ольгу Бойченко (2:1), а затем шансом воспользовалась Федорова – с паса Натальи Осиповой она довела счет до 3:1.

«Рязанкам очень важна была эта победа, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин. – После череды ничьих в чемпионате только максимальный результат в матче с «красно-синими» позволял продолжить борьбу за награды соревнований. Конечно, момент с голом в начале второго тайма – шок, ошиблись на ровном месте. Бывает, что после таких пропущенных мячей команда «встает», а тут, наоборот, девчонки пошли вперед. Победу считаю вполне заслуженной».

В этот же день были сыграны два матча из предыдущего, шестого, тура: «Кубаночка» – «Россиянка» – 1:1, «Чертаново» – «Дончанка» – 4:1. «Рязань-ВДВ» осталась на четвертом месте, всего на очко отставая от команды «Чертаново». Отрыв от идущих на второй позиции футболисток ЦСКА сократился до двух очков, а от лидирующей «Звезды-2005» до четырех.

В российских соревнованиях наступает длительный перерыв, связанный с проведением чемпионата Европы. Ближайший матч «Рязань-ВДВ» проведет только 8 августа – в этот день дома, на стадионе «Спартак», она встретится с «Кубаночкой» из Краснодара.