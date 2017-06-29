14:28 МСК
Четверг
29 / 06 / 2017
Выпуск № 118 (5405)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
77

Спортивный курьер

00:01 / Спорт

Памяти маршала Бирюзова

На трассе, проложенной близ скопинской деревни Ивановка, состоялся традиционный Всероссийский мотокросс памяти Героя Советского Союза, национального Героя Югославии, Маршала Советского Союза С.С. Бирюзова.

В его рамках прошли первый этап чемпионата Центрального федерального округа и второй этап первенства ЦФО по мотокроссу.

Рассказывает спортивный комиссар, исполнительный директор областной федерации автомотоспорта Олег Пчелинцев:

«Соревнования прошли на высоком организационном уровне, в чем заслуга развивающего в районе мотоциклетный спорт Михаила Панкратова и его помощников. Жаркой борьбы на трассе, дальнейшего повышения мастерства участникам соревнований пожелали глава районной администрации Александр Боков, земляк, известный в Советском Союзе спортсмен и тренер Геннадий Раменский, главный судья – арбитр из Белгорода Валерий Антюфеев.

Победителями соревнований стали москвичи Александр Федоров, Кирилл Гаврилов и Степан Бурдаков, белгородец Дмитрий Илихметов, калужанин Егор Фролов, Семен Рыбаков из Коврова Владимирской области и представитель подмосковного Егорьевска Арсений Галицкий.

Спортивный флаг сборной нашей области защищали Георгий Валякин, Егор Грынихин и Григорий Чекмазов. Выступили ребята достойно – вошли в число сильнейших. Верится, они продолжат славные традиции ветеранов. Кстати, у одного из них – Владимира Пронина – на время проведения кросса пришелся день рождения – от организаторов соревнований он получил специальный приз. Учредителем призов стал и Геннадий Раменский – он вручил три пары первоклассных лыж победителям в классах мотоциклов до 65, 125 и 250 кубических сантиметров. Презенты им, конечно же, пригодятся – лыжные тренировки входят в программу подготовки мотогонщиков к своим, основным, соревнованиям. Такое не забывается!»

Щедрые форварды

Рязанские «десантницы» одержали очень важную победу в чемпионате России по футболу среди женских клубов – в матче против одного из лидеров соревнований ЦСКА.

«Рязань-ВДВ» выступала в таком составе: Самсон, Еремеева (Беломытцева, 54), Алексанян, Макаренко, Медведь, Синютина, Басанская, Осипова (Алешичева, 77), Бойченко (Колесникова, 88), Федорова, Данилова (Власенко, 90).

Хозяйки поля действовали острее. Словом, на гол «десантницы» наиграли. Мяч после удара Ольги Басанской армейская защитница Анна Кожникова отразила руками, Марина Федорова дослала его в цель, но секундой ранее прозвучал свисток арбитра Анастасии Пустовойтовой, означивший «пенальти». Данилова не промахнулась. На первой минуте второго тайма «десантницы» совершили грубейшую ошибку, и Надежде Смирновой не составило особого труда послать мяч мимо вышедшей из ворот Екатерины Самсон – 1:1. К счастью, вскоре все встало на свои места: щедрыми оказались наши форварды. Сначала Елена Медведь удачно сбросила мяч на набегавшую Ольгу Бойченко (2:1), а затем шансом воспользовалась Федорова – с паса Натальи Осиповой она довела счет до 3:1.

«Рязанкам очень важна была эта победа, – отметил на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Рязани-ВДВ» Константин Климашин. – После череды ничьих в чемпионате только максимальный результат в матче с «красно-синими» позволял продолжить борьбу за награды соревнований. Конечно, момент с голом в начале второго тайма – шок, ошиблись на ровном месте. Бывает, что после таких пропущенных мячей команда «встает», а тут, наоборот, девчонки пошли вперед. Победу считаю вполне заслуженной».

В этот же день были сыграны два матча из предыдущего, шестого, тура: «Кубаночка» – «Россиянка» – 1:1, «Чертаново» – «Дончанка» – 4:1. «Рязань-ВДВ» осталась на четвертом месте, всего на очко отставая от команды «Чертаново». Отрыв от идущих на второй позиции футболисток ЦСКА сократился до двух очков, а от лидирующей «Звезды-2005» до четырех.

В российских соревнованиях наступает длительный перерыв, связанный с проведением чемпионата Европы. Ближайший матч «Рязань-ВДВ» проведет только 8 августа – в этот день дома, на стадионе «Спартак», она встретится с «Кубаночкой» из Краснодара.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

Спортсмены из Рязанской области стали лучшими на Первенстве Европы по гребле на байдарках и каноэ

«Рязань-ВДВ» переиграла на своем поле столичный ЦСКА

Рязанская спортсменка завоевала «серебро» на первенстве России

Без помощи не обойтись
Региональный литературно-художественный и культурно-исторический журнал «Напутствие», посвященный 70-летию Великой Победы, надеется на поддержку земляков
Врача правая рука
Рязанка Марина Слученкова стала лучшей акушеркой России
Людмила Иванова
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте в этом номере:
Общество
Бюджетные средства – на социальные нужды
Облдума приняла соответствующий закон
Юрий Евстифеев
Вести районов
Вести районов
Общество
Лесной вопрос
Регион поддерживает инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку древесины
Юрий Евстифеев
Из официальных источников
Помощь рядом
Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием граждан в селе Благие Александро-Невского района
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Ценовая картина
Стоимость набора из социально значимых продуктов питания в регионе стала ниже
По материалам официального сайта Правительства области
Из официальных источников
Капремонт – у Монумента Победы
В центре Рязани отремонтируют участок ливневой канализации
Из официальных источников
Водные «Маски»
На площади Театральной отремонтируют фонтан
Общество
Бренд объединит историю и современность
Единая стратегия его внедрения будет определена в ближайшее время
Светлана Максимова
Акция
С любовью к детям
В регионе продолжается благотворительный марафон
Актуально
Электронный больничный – на смену бумажному
Пациенты нескольких рязанских медицинских организаций, застрахованные по обязательному социальному страхованию, с 1 июля смогут оформить листок нетрудоспособности в электронном варианте
Город и мы
Читаем всем двором
Чтение книг – для кого-то удовольствие, для кого-то книга — источник знаний, кто-то читает, чтобы скоротать время
Светлана Максимова
Город и мы
Городская среда и наружная реклама: как достичь гармонии?
К большому сожалению, информационные указатели, вывески, баннеры, плакаты и прочие рекламные конструкции зачастую появляются в городе в местах, не приспособленных для этого: не соблюдаются формат и иные нормы утвержденной ...
Светлана Максимова
Общество
Нашли себя в профессии
Выпускники кафедры «Архитектура и градостроительство» рязанского «Политеха» защитили свои дипломные проекты
Валентина Севостьянова
Общество
В пятерке лучших
Молодежное правительство Рязанской области – на высоком месте всероссийского рейтинга
Анна Добролежа
Общество
Два миллиона е-ОСАГО
С начала 2017 года в Рязанской области оформлено 30096 электронных полисов ОСАГО. Всего же, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с начала текущего года выдано свыше 2 миллионов полисов обязательной «автогражданки» ...
Авторская колонка
Вертикальная мобильность
Димитрий Соколов
Культура
И песнь твою хранит моя душа
Всероссийский Аверкинский фестиваль вот уже два десятка лет в последние дни июня звенит в рязанской глубинке
Владимир Хомяков
Общество
Укрепляя взаимодействие
В Рязанской ТПП обсудили проблему борьбы с наркотиками
Михаил Скрипников
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы