Врача правая рука

Рязанка Марина Слученкова стала лучшей акушеркой России

Представители рязанского здравоохранения – в числе призеров и победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года. Итоги конкурса были подведены на днях в столице.

Конкурс проводится ежегодно для выявления и поощрения талантливых медработников среднего звена, их дальнейшего профессионального становления, повышения мотивации к непрерывному профессиональному развитию. Всего в 2017 году на конкурс было представлено 358 работ в восьми номинациях. Участники конкурса продемонстрировали результаты своей работы (в том числе в форме видеоотчета), владение медицинскими технологиями, деловые, морально-этические, личные качества.

Рязанская область представила на конкурс работы в пяти номинациях, четыре из которых вошли в десятку лучших в своих номинациях.

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года в номинации «Лучший акушер» стала старшая акушерка областного перинатального центра Марина Слученкова. Шестое место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» заняла медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации №2 областной клинической больницы Ольга Юрилина. Седьмое место в этой же номинации – у старшей медсестры отделения областной психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова Татьяны Буцик. Восьмое место в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» заняла Татьяна Дроздова из городской поликлиники №2.