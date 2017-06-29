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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Врача правая рука

00:01 / Здоровье
Рязанка Марина Слученкова стала лучшей акушеркой России
Врача правая рука

Представители рязанского здравоохранения – в числе призеров и победителей Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года. Итоги конкурса были подведены на днях в столице.

Конкурс проводится ежегодно для выявления и поощрения талантливых медработников среднего звена, их дальнейшего профессионального становления, повышения мотивации к непрерывному профессиональному развитию. Всего в 2017 году на конкурс было представлено 358 работ в восьми номинациях. Участники конкурса продемонстрировали результаты своей работы (в том числе в форме видеоотчета), владение медицинскими технологиями, деловые, морально-этические, личные качества.

Рязанская область представила на конкурс работы в пяти номинациях, четыре из которых вошли в десятку лучших в своих номинациях.

Победителем Всероссийского конкурса «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 2017 года в номинации «Лучший акушер» стала старшая акушерка областного перинатального центра Марина Слученкова. Шестое место в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» заняла медицинская сестра-анестезист отделения анестезиологии-реанимации №2 областной клинической больницы Ольга Юрилина. Седьмое место в этой же номинации – у старшей медсестры отделения областной психиатрической больницы им. Н.Н. Баженова Татьяны Буцик. Восьмое место в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» заняла Татьяна Дроздова из городской поликлиники №2.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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