Укрепляя взаимодействие

В Рязанской ТПП обсудили проблему борьбы с наркотиками

В семинаре-совещании по теме «Бизнес против наркотиков» приняли участие общественные организации, представители бизнес-сообщества, волонтеры. Основной вопрос – выработка стратегии противодействия распространению наркотиков в регионе, особенно среди молодежи и подростков. В обсуждении участвовали представители региональных министерств – по делам печати и массовых коммуникаций, безопасности и контроля, экономического развития и торговли. Министр региональной безопасности и контроля Андрей Глазунов озвучил итоги мониторинга наркопреступлений за 2016 год. Ситуация оценивалась по ряду критериев. Наиболее сложная обстановка оказалась в Касимове, Скопине, а также Касимовском, Пронском, Скопинском, Клепиковском и Ряжском районах. Каждое 8-е зарегистрированное преступление в той или иной степени связано с темой наркотиков. Исходя из анализа работы правоохранительных структур, региональных органов исполнительной власти и местного самоуправления, антинаркотической комиссией региона определены приоритетные направления работы. Одно из них – пропаганда здорового образа жизни среди молодежи. От бизнес-сообщества требуется помощь в этой работе. Ряд полезных социальных инициатив уже реализуется. Регулярно проводятся антинаркотические акции на муниципальных предприятиях города и самых крупных заводах региона. Представители власти рассчитывают на углубление сотрудничества с волонтерскими организациями и частным бизнесом, что позволит сформировать еще один полноценный фронт борьбы с наркотиками, помимо активного противодействия распространению зелья со стороны МВД. Работу координирует региональная торгово-промышленная палата.

В ходе обсуждения прозвучало немало предложений.

В частности, о необходимости взаимодействия с волонтерскими и другими молодежными организациями, проведении большего количества тематических мероприятий.