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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Читаем всем двором

00:01 / Город и мы
Чтение книг – для кого-то удовольствие, для кого-то книга — источник знаний, кто-то читает, чтобы скоротать время
Читаем всем двором

Книга до сих пор является не только основой учебного процесса, но и расширяет кругозор человека, обогащает его внутренний мир, делает умнее и положительно сказывается на памяти.

В этом уверены создатели проекта «Читальный зал под открытым небом» – централизованная система дет­ских библиотек города Рязани.

«Читальный зал под открытым небом» – это серия мероприятий, в рамках которых жители многоквартирных домов Рязани смогут принять участие в буккроссинге, книжных викторинах, различных интерактивных развлечениях.

Старт проекта состоялся в конце прошлой недели в Центральной детской библиотеке Московского района с литературного квеста «Читающий дворик». По словам библиотекаря отдела абонементов ЦСДБ, председателя ТОС «3-й квартал микрорайона Канищево» Тамары Ложкиной, «проект решает сразу несколько задач: это и знакомство соседей по дому, и организация досуга, и общение рязанцев разных  возрастных категорий, и патриотическое воспитание молодежи».

В этот день в библиотеке работали четыре интерактивные площадки, где каждый имел возможность обменяться книгами, оставить в почтовом ящике ответ на вопрос: «Что мы читаем?» Дети и взрослые приняли участие в литературных играх, викторинах, читали любимые стихи, отрывки из произведений. Для гостей мероприятия были подготовлены квест «Читающий уезд», выступление библиотеатра, литературное караоке, загадки и викторины, свободный микрофон.

 «Сегодня мы стали стартовой площадкой проекта, в ближайшее время такие мероприятия пройдут во всех районах областного центра», – пояснили организаторы. 

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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