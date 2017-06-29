Городская среда и наружная реклама: как достичь гармонии?

К большому сожалению, информационные указатели, вывески, баннеры, плакаты и прочие рекламные конструкции зачастую появляются в городе в местах, не приспособленных для этого: не соблюдаются формат и иные нормы утвержденной концепции

Нередко незаконно установленные рекламные конструкции мешают движению пешеходов и транспорта, сужают тротуары и уродуют фасады зданий. Назойливая реклама преследует жителей даже во дворах собственных домов: встречаются случаи установки вывесок на стену или балкон жилого дома без предварительного получения согласия собственника квартиры либо строения. О таких безрадостных фактах рассказывает префект Московского района Сергей Горбунов.

– Установка и использование рекламной конструкции подразумевают необходимость получить соответствующее разрешение городской администрации, без которого размещение рекламы будет считаться незаконным. Префектура района ежедневно проводит обследование территорий на предмет выявления таких конструкций, – рассказывает Сергей Горбунов.

Как поясняют в префектуре, под рекламу попадает большая часть элементов, установленных на входных группах и фасадах зданий. Также это могут быть отдельно стоящие щитовые установки или рекламные конструкции, которые размещаются на каком-либо объекте городского имущества, например на опорах электропередач.

– В случае размещения наружной рекламы на чьем-либо имуществе, например многоквартирном жилом доме, необходимо получить еще и разрешение собственников. Для этого проводится общее собрание, на котором принимается решение о возможности размещения, и только затем можно подать комплект документов в МФЦ. Управление архитектуры и градостроительства администрации рассматривает вопрос о выдаче разрешения или предоставляет обоснованный отказ, – поясняет префект Московского района.

По словам Сергея Горбунова, если наружная реклама установлена незаконно, префектура выдает предписание о необходимости ее демонтажа, после получения которого владелец рекламной конструкции обязан убрать ее в 30-дневный срок. Если же нарушение не устранено, то МКУ «Тех­обеспечение» производит принудительный демонтаж, и незаконную конструкцию перемещают на специализированную площадку. В случае, если владелец захочет вернуть свою собственность, ему необходимо возместить расходы за проведенные работы и хранение. За первое полугодие 2017 года в Московском районе было демонтировано в общей сложности 116 незаконно размещенных рекламных конструкций.

Даже установленную законно рекламную конструкцию собственник должен содержать в исправном техническом состоянии. Если же она грязная или разбитая, составляется протокол об административном правонарушении, который направляется в административную комиссию при администрации города Рязани для дальнейшего рассмотрения и принятия решений. Так, за ненадлежащее содержание рекламных конструкций закон Рязанской области предусматривает, в том числе, наложение штрафа на граждан в размере от пятисот до пяти тысяч рублей, на должностных лиц – от трех тысяч до тридцати тысяч рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до двухсот тысяч рублей. И это относится, разумеется, не только к Московскому району, но и ко всему городу.