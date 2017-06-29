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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Нашли себя в профессии

00:01 / Общество
Выпускники кафедры «Архитектура и градостроительство» рязанского «Политеха» защитили свои дипломные проекты

Все работы молодых архитекторов представляют большой интерес для экономики Рязанской области. Например, Алексей Крутов разработал проект сахарного завода в Александро-Невском, Инна Васькова – регионального аэропорта в Протасове, Асмик Устян – проект нового здания музея К. Циолковского в с. Ижевское. Есть и другие интересные работы.

Выпускница института (филиала) Московского университета Светлана Тихонова – из Кораблинского района. Она с детства мечтала стать архитектором. Говорит, что профессия интересна тем, что можно создавать образы новых зданий, кварталов и даже городов. В своем дипломном проекте она показала, каким должно быть здание учреждения дополнительного образования для детей. Получилось красиво и современно. После получения диплома девушка намерена проявить свои знании и навыки в проектировании. Впервые работу выпускников оценивали не только члены экзаменационной комиссии, но и представители разных отраслей экономики области.

Свою точку зрения высказали министр культуры и туризма Виталий Попов, заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Валерий Еремин, заместитель начальник ГУ ЗАГС Татьяна Семенченко, директор музея Циолковского Нина Лисицина.

– Выпускники в своих проектах показали свои лучшие качества, воплотили мечты о прекрасном, – сказал Валерий Еремин. – Представленный проект аэропорта – это серьезная работа, где учтены все особенности здания и прилегающей территории. Работа глубоко продумана и проработана до мелочей.

Глубокие знания при защите дипломов показали студенты кафедры «Промышленное и гражданское строительство». На Рязанском ЖБИ-3, где создана кафедра, состоялась презентация дипломов инженеров уникальных зданий и сооружений. Это первый выпуск специалистов такого направления. Некоторые работы были представлены на английском языке.

Здесь же свои дипломные проекты защищали и будущие строители. Глубокие знания производства показали Наталья Киселева, Даниил Бычков и многие другие. Это первый выпуск уникальных специалистов в институте.

Несколько проектов, победивших в региональном конкурсе, приняли участие в общероссийском конкурсе, который состоялся во Владимире.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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