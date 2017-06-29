В пятерке лучших

Молодежное правительство Рязанской области – на высоком месте всероссийского рейтинга

Состоялось XIX заседание молодежного правительства Рязанской области. В нем приняла участие заместитель председателя правительства области Елена Буняшина. Она поздравила присутствующих с Днем молодежи, пожелала им ценить свой прекрасный возраст и двигаться к новым целям. Елена Буняшина вручила знак губернатора Рязанской области «За усердие» руководителям молодежных организаций, которые много лет готовят для региона перспективные кадры.

В начале заседания были подведены итоги работы молодежного правительства за последний квартал. Деятельность рязанцев была отмечена на высоком уровне. В этом году молодежное правительство области вновь вошло в пятерку всероссийского рейтинга молодежных правительств.

Вторым пунктом заседания стал кадровый вопрос. Вместо Екатерины Дворецковой должность молодежного министра печати и массовых коммуникаций заняла Мария Фоменко, студентка 2 курса Рязанского института (филиал) Московского политехнического университета, которая увлекается журналистикой. Пост молодежного министра строительного комплекса покинул Евгений Моховиков. Его обязанности перешли к Максиму Нестерову, выпускнику РГАТУ имени П.А. Костычева (специальность – инженер автомобильных дорог и аэродромов). Он принимал участие в строительстве окружной дороги г. Рязани, моста через реку Проня, затем получил второе высшее образование по специальности «инженер-строитель промышленных и гражданских зданий и сооружений». Сейчас работает в компании «Технониколь».

Стать министром молодежного правительства Максим решил, чтобы реализовать молодежные проекты и программы. Обсуждалась реализация программы открытых стажировок в исполнительных органах государственной власти Рязанской области, разработанной молодежным правительством. Пройдя конкурсный отбор, состоящий из трех этапов, любой желающий от 18 до 20 лет сможет пройти стажировку в исполнительных органах, получить дополнительные навыки и знания для дальнейшего профессионального развития. Это станет эффективным механизмом политической социализации молодых людей и способом рассмотрения работы исполнительных органов изнутри. Члены молодежного правительства направили ходатайство в адрес врио губернатора региона Николая Любимова с просьбой поддержать инициативу создания открытых стажировок и в случае одобрения дать соответствующие поручения членам правительства области.