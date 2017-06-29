Два миллиона е-ОСАГО

С начала 2017 года в Рязанской области оформлено 30096 электронных полисов ОСАГО. Всего же, по данным Российского союза автостраховщиков (РСА), с начала текущего года выдано свыше 2 миллионов полисов обязательной «автогражданки» в электронном виде.

Популярность е-ОСАГО растет динамично. В нашей области в январе – марте 2017 года было продано 13226 полисов электронного ОСАГО, а с апреля по настоящее время – 16870 полисов е-ОСАГО. Тогда как за весь 2016 год, когда страховщики продавали электронные полисы в добровольном порядке, в нашем регионе было заключено около 2,5 тысячи таких договоров. «Потребители оценили удобство нового способа приобретения ОСАГО, поскольку заключение договора в электронном виде позволяет воспользоваться услугой даже жителям населенных пунктов, отдаленных от офисов страховых компаний. Электронное ОСАГО также решает проблему навязывания дополнительных услуг потребителю», – сообщил и. о. управляющего Отделением по Рязанской области ГУ Банка России по ЦФО Алексей Киреев.

Добавим, что после начала массовой продажи электронных полисов ОСАГО Банк России начал фиксировать появление сайтов, имитирующих официальные страницы страховых компаний в Интернете. «Воспользовавшись услугами подобных сайтов, потребители рискуют понести финансовые потери», – предупреждает Алексей Киреев. Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использовать список на сайте РСА (www.autoins.ru) в разделе «Электронный полис ОСАГО».

По материалам Отделения ГУ Банка России по ЦФО