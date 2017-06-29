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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Вертикальная мобильность

00:01 / Авторская колонка
Вертикальная мобильность

Лифт в моем доме поднимает с первого на девятый этаж, а кабина отделана антивандальным зеркалом, потому что новая. Заходят в него прилично одетые граждане и выходят тоже не какие-нибудь хулиганы. Внутри же нередко стоит тяжелый запах и видны следы буйства – оттиски подошв на зеркале и дверях, вывороченные с шурупами металлические рейки доски объявлений, засохшие пятна плевков и попытки поцарапать опять же антивандальную обшивку. Но двери открываются, и выходят приличные люди, иногда они даже здороваются. Монстров среди них я ни разу не встречал.

Кому мстят невидимые граждане в замкнутом пространстве? Кого пытаются отлупить ногами, в кого плюют, кого выворачивают наизнанку? Какую революцию совершают за 30 секунд движения по вертикали? И не опасно ли ездить в таких лифтах без спецкостюма радиационной защиты? Кажется, что в них взрываются атомные бомбы мощностью не менее 100 килотонн!

Однажды мне пришло в голову: не точная ли это копия того лифта, который мы называем социальным? Почему-то его внутреннее пространство не кажется мне каким-то другим, более фешенебельным и уютным. Известно же, какие безобразия устраивают его пассажиры в общественных местах, то дебош поднимут на борту самолета, то изобьют фельдшера скорой помощи, приехавшего по вызову.

Мечта о вертикальной мобильности связывается у нас непременно с карьерой, с желанием занять руководящий пост, выбиться не то в банкиры, не то в чиновники. В 90-х годах, когда нарушилась связь между профессиональным ростом и продвижением по службе, эти социальные лифты действительно начали работать в автономном режиме. С тех пор и повелось: трудные восхождения по ступенькам профессиональной сферы потеряли ореол привлекательности, а близость к карьерному лифту приобрела исключительную ценность, потому что движение перестало быть параллельным. И вот уже в этот лифт, толкаясь локтями, пытаются втиснуться все, наплевав на собственный путь, определенный врожденными способностями. Ему, допустим, на роду написано хорошо делать уколы в процедурном кабинете, а он пробивается в министерство или идет в пиарщики. Это как же надо было заморочить головы людям, чтобы они, не желая даже испытать себя на каком-то другом поприще, спешили записываться в партийную номенклатуру, в сообщество непотопляемых менеджеров, в элиту со знаком минус.

Опросы ВЦИОМ показывают, что стремление сделать карьеру среди молодежи заметно обгоняет такую личностную ценность, как возможность самореализации, причем в зрелом возрасте карьеризм выходит на первый план. Ничего удивительного: опыт всей предыдущей жизни большинства честных трудяг свидетельствует: чем ближе ты к конкретному делу, которое можно «пощупать руками», тем больше к тебе всяческих претензий, а говоруны и бездельники возносятся до небес. И вот до тех пор, пока в государстве не запретят фразу «вас здесь никто не держит», а вместо нее при всяком удобном случае не будут подчеркивать социальную значимость обычных тружеников, возвеличивать их и гордиться ими, боюсь, никакие стратегии не принесут желаемого результата.

Как распорядиться собственным предназначением – каждый должен решать сам. Остается только предполагать, какие муки испытывает похороненная под спудом карьерных амбиций душа, которой сам же хозяин не позволяет распрямиться, заиграть всеми светлыми красками. Такие люди выгорают изнутри. И хорошо еще, если они мстят за свои невидимые миру слезы в пустых лифтах, которые сами по себе могут быть прекрасны и воплощать мечту о вертикальной мобильности.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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