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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Помощь рядом

00:01 / Из официальных источников
Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием граждан в селе Благие Александро-Невского района

Задача по совершенствованию оказания медицинской помощи населению поставлена главой рязанского региона Николаем Любимовым. Во многом ее решению способствует выездная форма работы специалистов, в том числе в составе социального автопоезда «Забота и здоровье». По словам Николая Любимова, такой подход позволяет жителям малых населенных пунктов своевременно получать качественную медицинскую помощь.

В ходе работы в с. Благие Александро-Невского района врачами осмотрено 184 человека, в том числе 41 ребенок; дано 363 консультации, из них 95 – детям; 33 пациентам выданы направления на дальнейшее обследование, в частности 9 детям. Специалисты управления социальной защиты населения Рязанской области и Александро-Невского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 45 человек. Речь, в частности, шла о назначении пособий семьям с детьми, предоставлении срочной социальной помощи гражданам, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области».

Ранее специалисты автопоезда посетили с. Назаровка Чучковского района, р.п. Побединка Скопинского района, с. Столпцы Старожиловского района, с. Дубровичи Рязанского района и р.п. Пителино. Очередной выезд состоится 29 июня в п. Придорожный Сасовского района.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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