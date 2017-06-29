Помощь рядом

Специалисты социального автопоезда «Забота и здоровье» провели прием граждан в селе Благие Александро-Невского района

Задача по совершенствованию оказания медицинской помощи населению поставлена главой рязанского региона Николаем Любимовым. Во многом ее решению способствует выездная форма работы специалистов, в том числе в составе социального автопоезда «Забота и здоровье». По словам Николая Любимова, такой подход позволяет жителям малых населенных пунктов своевременно получать качественную медицинскую помощь.

В ходе работы в с. Благие Александро-Невского района врачами осмотрено 184 человека, в том числе 41 ребенок; дано 363 консультации, из них 95 – детям; 33 пациентам выданы направления на дальнейшее обследование, в частности 9 детям. Специалисты управления социальной защиты населения Рязанской области и Александро-Невского комплексного центра социального обслуживания населения проконсультировали 45 человек. Речь, в частности, шла о назначении пособий семьям с детьми, предоставлении срочной социальной помощи гражданам, мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг, присвоении званий «Ветеран труда» и «Ветеран труда Рязанской области».

Ранее специалисты автопоезда посетили с. Назаровка Чучковского района, р.п. Побединка Скопинского района, с. Столпцы Старожиловского района, с. Дубровичи Рязанского района и р.п. Пителино. Очередной выезд состоится 29 июня в п. Придорожный Сасовского района.