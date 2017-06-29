Ценовая картина

Стоимость набора из социально значимых продуктов питания в регионе стала ниже

По данным Рязаньстата, за период с 20 по 26 июня в регионе отмечено снижение цен на такие социально значимые продовольственные товары, как крупа гречневая-ядрица – на 1,3%, масло подсолнечное – на 0,7%, масло сливочное, мука пшеничная – на 0,6%, баранина, пшено – на 0,4%, мясо кур – на 0,3%, свинина – на 0,1%. Повышение цены зафиксировано на капусту белокочанную – на 20,9%, картофель – на 7,9%, яблоки – на 5,4%, морковь – на 4,5%, сахар-песок – на 2,2%. По таким позициям, как рис, яйцо куриное, соль, вермишель, молоко, лук репчатый, говядина, чай, хлеб ржаной, ржано-пшеничный, рыба мороженая цена незначительно увеличилась или осталась без изменений.