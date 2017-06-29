Капремонт – у Монумента Победы

В центре Рязани отремонтируют участок ливневой канализации

По данным управления благоустройства города Рязани, в районе мемориального комплекса «Монумент Победы» подрядчик приступил к подготовительным мероприятиям для последующего капитального ремонта ливневой канализации. В настоящее время на месте расположения рабочего котлована установлены ограждающие конструкции, подрядчик оформляет разрешение на производство земляных работ. Ориентировочный срок завершения ремонта, установленный муниципальным контрактом, – 15 июля текущего года. Предусмотрена прокладка новой трассы трубопровода ливневой канализации диаметром 500 мм, тампонаж старого трубопровода, расположенного под сооружением комплекса, а также капитальный ремонт существующего смотрового колодца с заменой кирпичной кладки на сборные железобетонные конструкции. Сметная стоимость капитального ремонта этого участка ливневой канализации протяженностью 87 м.п. составляет около 2,5 млн. рублей.

По материалам сайта администрации Рязани