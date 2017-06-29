Водные «Маски»

На площади Театральной отремонтируют фонтан

В рамках выполнения муниципальной программы «Благоустройство города Рязани» на 2016-2020 годы в сквере на площади Театральной начались работы по ремонту и реставрации гранитного парапета, подпорной стенки и лестниц в районе Рязанского театра драмы. Согласно заключенным с подрядчиком муниципальным контрактам, запланирован ремонт чаши фонтана и цоколя вокруг него, гранитного цоколя в сквере на площади Театральной, ремонт подпорной стенки и непосредственно двух лестниц c разборкой горизонтальных поверхностей бетонных конструкций, демонтажем мозаичных покрытий. Все работы планируется завершить к сентябрю этого года.

По материалам сайта администрации Рязани