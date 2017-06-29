Бренд объединит историю и современность

Единая стратегия его внедрения будет определена в ближайшее время

В администрации областного центра состоялось обсуждение бренда Рязани, работу над созданием которого ведет инициативная группа горожан.

В обсуждении приняли участие руководители региональных министерств и структурных подразделений городской администрации, представители бизнеса и общественности. Молодые дизайнеры и маркетологи представили свои наработки и идеи по брендированию Рязани. Согласно их концепции, предполагается внедрение единых стандартов, фирменного стиля и логотипа города, подхода к рассказу о потенциале областного центра, которые смогут использовать как органы власти, так и бизнес-сообщество, социальные институты.

По словам Никиты Астахова, представителя разработчиков, «идея основана не на одной конкретной культурной особенности Рязани, а на объединении богатой истории и современных возможностей территории. Кампании, проводимые под эгидой бренда, смогут отражать все это вне зависимости от сферы применения и целевой группы – будь то бизнесмены, горожане или туристы».

Также в рамках совещания инициативная группа представила проект брендбука Рязани, который содержит основные принципы и рекомендации использования фирменного стиля, раскрыты заложенные в основу бренда идеи и смыслы.

Концепция, представленная разработчиками, получила одобрение со стороны представителей региональной и муниципальной власти. В ближайшее время будет определена единая стратегия внедрения бренда. Предполагается, что уже в июле будет организована открытая презентация готового продукта.