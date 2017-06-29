В регионе продолжается благотворительный марафон

Марафон проводится с 1 июня по 15 ноября. Он направлен на оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, семьям, которые находятся в сложном материальном положении и нуждаются в поддержке на проведение дорогостоящего лечения ребенка или реабилитации. Идею марафона «С любовью к детям!» одобрил глава региона Николай Любимов на заседании правительства области. По его словам, это очень важная и значимая инициатива, которая позволяет помочь людям в решении их конкретных проблем.

В настоящее время в акции «С любовью к детям!» приняли участие коллективы 140 предприятий и организаций области, 76 физических лиц. По состоянию на 28 июня, собрано более 1 млн. 793 тыс. рублей. Сбор средств осуществляется на единый расчетный счет, открытый для получения пожертвований от физических и юридических лиц. Для их перечисления необходимо указать следующие реквизиты:

Рязанский областной фонд социальной поддержки населения

390030, г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7,

ИНН 6228024200, КПП 622801001,

ОГРН 1026200957936

Отделение Рязань г. Рязань

Счет № 40406810400000000001

БИК 046126001

КБК 00000000000000000180 (заполнять при необходимости)

ОКТМО 61701000 (заполнять при необходимости)

Назначение платежа: «С любовью к детям!»

Подробная информация по телефону: 51-36-35.