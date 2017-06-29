Электронный больничный – на смену бумажному

Пациенты нескольких рязанских медицинских организаций, застрахованные по обязательному социальному страхованию, с 1 июля смогут оформить листок нетрудоспособности в электронном варианте

За подробностями мы обратились к управляющему Государственным учреждением – Рязанским региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации Игорю Кудряшову.

И.К. – Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Федеральный закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ, согласно которому с 1 июля этого года электронные больничные листки введены в действие на всей территории страны.

Р.В. – Выходит, где-то они и раньше действовали?

И.К. – Да, но только в формате «пилота». Старт ему был дан в конце октября 2014 года, когда совместный проект Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Фонда социального страхования РФ был рассмотрен, поддержан и одобрен правительственной комиссией под председательством Дмитрия Анатольевича Медведева. Тогда для работы в стартовом режиме были отобраны три региона: Белгородская и Астраханская области и Республика Татарстан. В 2016 году в проекте участвовали уже около 20 регионов Российской Федерации.

ЭЛН практически везде зарекомендовал себя успешно. Но, прежде чем внедрять его на территории всей России, электронному листку нетрудоспособности надо было придать правовой статус. Поэтому пока в ряде регионов шло пилотное тестирование ЭЛН, депутаты работали над изменениями в действующее законодательство. В соответствии с Федеральным законом № 86-ФЗ по электронным больничным листкам можно выплачивать пособия по временной нетрудоспособности, по беременности и родам.

Р.В. – Игорь Иванович, как осуществляется переход на электронные листки нетрудоспособности в нашей области?

И.К. – Можно сказать, пилотный проект с российского масштаба перешел на региональный уровень. Мы подписали соглашение с Министерством здравоохранения Рязанской области по организационному обеспечению участия медицинских организаций в информационном взаимодействии по обмену сведениями при формировании электронного листка нетрудоспособности. Аналогичный документ подписан и с рядом крупных страхователей, таких как ПАО «Завод Красное знамя», АО «Рязанский радиозавод», АО «Русская кожа» и рядом других.

Не секрет, что далеко не все организации располагают необходимой электронной технологией. Поэтому пока в проекте задействовано небольшое количество организаций, но постепенно этот круг будет расширяться.

На сегодняшний день свою готовность к работе в условиях проекта подтвердили три медицинские организации и десять страхователей. Но и у них, как показала недавняя встреча в региональном отделении Фонда, перед началом новой работы больше вопросов, чем ответов. Будем учиться все вместе, всему и у всех. Планируем съездить в один из регионов, где пилотный проект действовал с 2014 года.

Р.В. – В каких медицинских организациях застрахованный работник может оформить электронный больничный уже в июле?

И.К. – Такую услугу смогут предоставить Рязанская областная клиническая больница, Городская клиническая больница №4 и медсанчасть Рязанского государственного приборного завода.

Р.В. – Пациентам этих медицинских организаций в обязательном порядке оформят больничный листок в электронном виде?

И.К. – Не совсем так. Это возможно только в том случае, если пациент даст письменное согласие на оформление листка нетрудоспособности в электронной форме. А если такого желания нет, ему выпишут привычный бумажный документ, который по-прежнему будет действовать.

Р.В. – Конечно, гораздо привычнее уходить от врача с голубым бланком больничного. А тут получается – покидаешь поликлинику с пустыми руками. Где гарантия, что не придется отчитываться перед работодателем за «прогул» и тебе начислят пособие по временной нетрудоспособности?

И.К. – Надо четко понимать, что электронный листок нетрудоспособности имеет такую же юридическую силу, как и бумажный. Врач заверяет его квалифицированной электронной подписью и направляет по защищенным каналам связи к нам, в отделение Фонда социального страхования, и по месту работы застрахованного пациента. Пособие по временной нетрудоспособности обязательно будет выплачено. Точно в определенные законом сроки!

Р.В. – А можно где-то уточнить правильность начисления пособия?

И.К. – Для этого надо открыть личный кабинет на cabinets.fss.ru, предварительно зарегистрировавшись на Портале государственных услуг по СНИЛС, номеру телефона или адресу электронной почты. В личном кабинете можно будет найти свой электронный больничный листок, а в «Журнале пособий» удостовериться в правильности начисленной выплаты.

Р.В. – Игорь Иванович, назовите, пожалуйста, основную задачу на старте внедрения электронных больничных?

И.К. – Важно добиться четкости в цепочке электронного взаимодействия: медицинская организация – работодатель – Фонд социального страхования. У каждого участника формирования ЭЛН должна быть повышенная ответственность за свою часть работы. Ее необходимо выполнить правильно и максимально оперативно. Тогда у нас все получится!

Беседовала Зоя Маркова