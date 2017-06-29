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Выпуск № 118 (5405)
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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Бюджетные средства – на социальные нужды

00:01 / Общество
Облдума приняла соответствующий закон
Автор фото: Александр Королев | Бюджетные средства – на социальные нужды
Фото: Александр Королев.

На заседании Рязанской областной Думы рассмотрено 14 вопросов повестки дня. В работе регионального парламента приняли участие первый заместитель председателя правительства области Сергей Самохин, главный федеральный инспектор Сергей Яковлев.

Долг платежом красен

После окончания заседания председатель облдумы Аркадий Фомин побеседовал с журналистами. Он подчеркнул, что одним из самых важных в повестке дня был вопрос об исполнении бюджета в 2016 году. Область работала в строгих рамках: необходимо было сократить ее государственный долг. И в этом направлении достигнуты успехи. Государственный долг Рязанской области на 1 января 2017 года снизился на 11 процентных пунктов. При этом все социальные обязательства удалось выполнить. В лучшую сторону поменялась и структура госдолга. В 2016 году между Министерством финансов Российской Федерации и Рязанской областью заключены соглашения о предоставлении бюджетных кредитов из федерального бюджета на замещение ценных бумаг, кредитов банков в объеме 6 439,8 млн. рублей. Теперь 57 процентов госдолга региона составляют обязательства перед федеральным бюджетом, по которым не нужно выплачивать больших процентов. Так что изменения к лучшему будут и в 2017 году, и в перспективе.

В отчете министра финансов Марины Наумовой перед депутатами приведены такие цифры. Доходы областного бюджета за 2016 год составили 44 379,9 млн. рублей – это 108,7% к уровню 2015 года.

Расходы областного бюджета за 2016 год исполнены в сумме 42 613,5 млн. рублей – это 101,6% к уровню 2015 года. Такая экономия в расходах позволила достичь в 2016 году профицита в размере 1 миллиарда 766,4 млн. рублей.

Львиная доля средств была выделена на социальные цели. Например, всего три программы, касающиеся соцзащиты и поддержки населения, а также развития образования, здравоохранения, потребовали для своей реализации более 53 процентов расходов областного бюджета. Депутаты утвердили также исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования за 2016 год. На выполнение программы ОМС потрачено 9,5 миллиарда рублей.

Деньги любят счет

Депутаты регионального парламента внесли изменения в Закон «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». Так, в целях обеспечения повышения заработной платы работникам бюджетной сферы области в соответствии с указами Президента Российской Федерации ранее зарезервированные на эти цели средства распределены в сумме 613 миллионов рублей. Для проведения строительно-монтажных работ по техническому перевооружению внутреннего оборудования котельной детского санатория «Колос» дополнительно увеличиваются ассигнования министерству социальной защиты населения на 11 миллионов 201,2 тыс. рублей. Во многих муниципалитетах региона в сентябре назначены местные выборы. На их проведение из областного бюджета направлено 743,3 тыс. рублей – за счет сложившейся экономии по расходам на выборы губернатора области.

Лето многие рязанцы проводят в деревне, на дачах. Как отметила Марина Наумова, в связи с уменьшением среднемесячного количества граждан, использующих транспортные карты, и уменьшением фактического количества поездок граждан в месяц субвенция городу Рязани на предоставление мер социальной поддержки в виде льготного проезда городским наземным электрическим транспортом общего пользования и автомобильным транспортом общего пользования уменьшена на 40 миллионов рублей. Большая часть высвободившихся средств направлена на увеличение субсидий железнодорожникам, осуществляющим транспортное обслуживание населения области в пригородном сообщении.

Статья опубликована в газете Рязанские ведомости в номере 118 (5405) от 29 июня 2017 года
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