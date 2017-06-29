Вести районов

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ. В райцентре, в рамках государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014–2025 годы», ведется строительство начального блока Александро-Невской средней школы. Два года назад здание начальной школы было признано аварийным, и учеников перевели в другое помещение, причем дети стали заниматься в две смены. Сегодня строители уже вбили сваи, подвели воду и газ, приступили к возведению фундамента. Новое здание откроет для учеников свои двери к 1 сентября 2018 года.

СПАС-КЛЕПИКИ. В центральной районной библиотеке развернулась областная площадка, посвященная формированию экологической культуры населения и реализации эколого-просветительских акций. В ее открытии приняли участие представители региональных министерств, библиотек муниципальных образований области, а также сотрудники райадминистрации.

РЫБНОЕ. В райадминистрации состоялся семинар для представителей малого и среднего предпринимательства на тему «Привлечение инвестиций. Трудоустройство иностранных граждан». О предоставлении инвестиционной поддержки рассказали представители «Корпорации развития Рязанской области», об услугах в рамках предпринимательской деятельности в режиме «одного окна» – проинформировали сотрудники МФЦ. Начальник отдела по вопросам трудовой миграции УМВД России по Рязанской области Сергей Андерсон разъяснил требования законодательства при приеме на работу иностранных граждан и после семинара в индивидуальном порядке разобрал проблемные ситуации при трудоустройстве иностранцев.

КАСИМОВ. В Ардабьевском психоневрологическом интернате открыт компьютерный класс, задачей которого является ознакомление проживающих с информационной системой и происходящих в ней процессах, а также овладение общими практическими навыками работы на персональном компьютере. Обучение компьютерной грамотности воспитанников интерната повысит их коммуникативный потенциал и улучшит психоэмоциональное состояние.

ЧУЧКОВО. В адрес Рязанского медицинского колледжа поступила благодарность от главы администрации Чучковского района Алексея Кондрашова. Студенты-волонтеры из этого колледжа, в рамках социального проекта «Забота и здоровье», приняли активное участие в работе автопоезда, посетившего район. Их помощь населению и была высоко оценена райадминистрацией.

САПОЖОК. Проект выездных скринингов «Здоровье человека – здоровье региона» стартовал в районе. Его инициатором стали сотрудники Центральной районной больницы. Первым населенным пунктом, принявшим медицинскую бригаду, стало сельское поселение Морозовы Борки. Инновацией проекта в районе стало участие в нем сотрудников симуляционного центра Рязанского государственного университета имени академика И.П. Павлова. Они предоставляют учебное оборудование для отработки практических навыков.