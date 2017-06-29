Лесной вопрос

Регион поддерживает инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку древесины

В региональном парламенте прошел «Правительственный час» на тему «Состояние, проблемы и перспективы развития лесного хозяйства Рязанской области, в том числе реализация мероприятий, направленных на предупреждение и тушение лесных пожаров». Министр природопользования региона Сергей Карабасов выступил перед депутатами с докладом и ответил на их многочисленные вопросы.

По его словам, земли лесного фонда области составляют около 880 тысяч гектаров, из которых 615 тысяч – эксплуатируются арендаторами. От использования леса в прошлом году в региональный бюджет поступило более 146 миллионов рублей налогов.

В области заготавливается около 1,2 миллиона кубометров древесины в год. Регион поддерживает инвестиционные проекты, направленные на глубокую переработку леса.

Министр назвал самые крупные из них. Инвестиционный проект ООО «Ока-Хольц» «Реконструкция и модернизация процесса производства лущеного шпона и фанеры с увеличением объемов переработки лиственной и хвойной древесины с безотходным циклом производства и дополнительным использованием отходов лесозаготовки и лесопереработки» завершен в 2015 году. В регионе он имеет статус приоритетного. Инвестиции составили 506,3 млн. руб. За этот период построен завод по производству шпона в Шиловском муниципальном районе, а также деревоперерабатывающее, лесопильное и столярное производства на территории Касимовского района.

Близится к завершению и инвестпроект по глубокой переработке древесины компании «Гранд» в селе Княжое Кораблинского района. Инвестиции здесь превысят 300 миллионов рублей. Создается более 140 высокопроизводительных рабочих мест.

Реализуемый в регионе инвестиционный проект ООО «Топливные технологии» включен в перечень приоритетных Мин­промторга РФ в сфере освоения лесов. Компания построит лесопильный комплекс в Сасовском районе, наладит производство пеллет и осуществит модернизацию производства древесных брикетов в Клепиковском районе. Общая сумма инвестиций превысит 400 млн. рублей.

Вместе с тем, по мнению Сергея Карабасова, отрасли нужны дополнительные инвестиции. Пока процент переработанной древесины в общем объеме ее продаж невелик.

Восстановление лесов в регионе идет строго по графику, сообщил депутатам Сергей Карабасов. Вместе с тем, в отрасли накопилось немало проблем. Несмотря на дождливую погоду, приходилось интенсивно бороться с поджогами сухой травы. Совместно с сотрудниками регионального УМВД лесники и работники «Пожлеса» борются с незаконными рубками древесины и другими нарушениями. Есть в лесах и такое бедствие, как свалки мусора. Их выявляют и ликвидируют лесники вместе с арендаторами. Устранено 66 свалок. А ведь те занимали площадь в 26 гектаров!

Примечательная особенность последних лет: лесной фонд пополняется за счет бывших сельскохозяйственных угодий. Совместно с муниципальными властями сотрудники министерства составили реестр таких заброшенных земель. Обнаружено, что лесом в регионе заросли 117 тысяч гектаров бывших сельхозугодий.

Эти земли уже невозможно пустить в оборот. На них проводится кадастровый учет. В прошлом году 43 тысячи гектаров были присоединены к лесному фонду в Сасовском, Шиловском, Ермишинском лесничествах. В этом году планируется присоединение еще 7,4 тысячи гектаров.

В лесной отрасли региона – проблема с кадрами: не хватает 297 человек. На «Правительственном часе» в Рязанской областной Думе министр природопользования Сергей Карабасов назвал и пути решения этой проблемы. На соответствующем факультете в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени проф. Костычева сейчас проходят целевое обучение 76 студентов – на очном и 90 – на заочном отделениях. 18 выпускников РГАТУ уже трудоустроены в региональной лесной отрасли.