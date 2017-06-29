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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Проект выпускницы рязанского Политеха признан лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

09:00 / Общество
Проект выпускницы рязанского Политеха признан лучшим на всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия»

27 июня в министерстве образования и науки РФ состоялась торжественная церемония награждения победителей Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий, «Моя страна – моя Россия».

Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева отметила, что конкурс «Моя страна - моя Россия» уже 14 лет объединяет самых инициативных ребят, и в этом году число его участников достигло 7 тысяч человек из 62 регионов. Ольга Юрьевна поблагодарила всех, кто представил свои проекты на конкурс. Министр также подчеркнула важность региональной направленности проектов, которые способствуют тому, чтобы малая родина каждого из участников и страна в целом стала лучше.

В этом году в номинации «Транспорт. Пути сообщения моей страны» из 41 представленной работы экспертами на очный этап Конкурса отобрана 21 работа из 14 субъектов городов России.

В тот же день министр транспорта РФ Максим Соколов встретился с победителями в номинации «Транспорт. Пути сообщения моей страны» Всероссийского конкурса молодежных авторских проектов направленных на социально-экономическое развитие российских территорий «Моя страна – моя Россия». В завершении встречи М.Соколов вручил победителям дипломы и памятные подарки.

Диплом победителя Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» и часы от министра транспорта Российской Федерации вручены занявшей 1 место Инне Васьковой, выпускнице Рязанского института (филиала) Московского политехнического университета. Инна представила «Проект регионального аэропорта в Рязанской области», который должен быть создан в д. Протасово Рязанского района.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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