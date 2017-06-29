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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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Дороги в рязанском поселке Недостоево отремонтируют

09:08 / Актуально
А территорию вокруг местного пруда благоустроят
Дороги в рязанском поселке Недостоево отремонтируют

Эти решения приняты по итогам вчерашней встречи на месте главы администрации областного центра Олега Булекова с активистами ТОС и жителями поселка. В частности, рязанцы обратились к главе администрации с просьбой организовать освещение водоема, чтобы обеспечить безопасность пребывания там, в вечернее время, а также сделать пруд комфортным местом отдыха для жителей поселка и микрорайона.

По словам председателя комитета ТОС поселка Недостоево Вячеслава Семина, за последние три года при поддержке администрации удалось очистить акваторию пруда и прилегающую территорию от дикорастущей поросли, обеспечить техническую возможность его обводнения. Этим летом водоем прошел биологическую очистку, в него были запущены мальки карася и карпа. Следующим этапом развития объекта активисты ТОС видят организацию его освещения.

Глава администрации Олег Булеков поручил профильным подразделениям в ближайшее время разработать соответствующий проект и план мероприятий по установке опор и подключению освещения вокруг пруда с тем, чтобы уже в этом году реализовать инициативу горожан. Помимо этого, по просьбе жителей поселка об опиловке деревьев на прилегающей к водоему территории, комиссия по охране зеленых насаждений Рязани в кратчайшие сроки произведет их оценку и предоставит экспертное заключение для последующей организации работ.

Еще одним вопросом, с которым обратились граждане к главе администрации города, стал ремонт внутриквартальных дорог в поселке. По нему Олег Булеков дал поручение управлению благоустройства провести инвентаризацию проездов и подготовить информацию о возможных вариантах дорожно-ремонтных работ.

Источник: сайт администрации Рязани

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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