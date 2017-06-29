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Главная страница / Рязанские новости / 29 июня 2017 года
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На первенстве Европы по дзюдо среди кадетов выступит рязанка Марина Воробьева

09:17 / Спорт
На первенстве Европы по дзюдо среди кадетов выступит рязанка Марина Воробьева

Пятнадцатилетняя воспитанница рязанской спортшколы «Комета» Марина Воробьева примет участие в первенстве Европы по дзюдо среди кадетов – юношей и девушек 2000-2001 годов рождения, которое будет проходить в литовском Каунасе с 30 июня по 2 июля.

По данным управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани, в соревнованиях примут участие порядка 450 спортсменов из 42 стран. В весовой категории до 40 кг за сборную России выступят две дзюдоистки – лидер мирового рейтинга Глафира Борисова и спортсменка рязанской спортшколы «Комета» Марина Воробьева, делящая в мировом табеле о рангах 12-13 места.

В этом году воспитанница тренера Сергея Бодько завоевала четыре медали на всех турнирах Кубка Европы, в которых принимала участие – две «серебряные» и две «бронзовые».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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