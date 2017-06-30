В Рязанской области сгорел автомобиль

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.