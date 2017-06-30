00:50 МСК
Пятница
30 / 06 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
124

В Рязанской области сгорел автомобиль

10:05 / Происшествия

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.

Ранее по теме:

3 пожарных автомобиля ликвидируют пожар на улице Южный промузел в Рязани

Трехлетняя девочка погибла, упав с балкона рязанской высотки

В Рязанской области несовершеннолетний на иномарке врезался в столб

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:49
В избирательной комиссии Рязанской области будет создана «горячая линия»
17:46
Рязанский художник провел для ветеранов МВД России экскурсию в музее реалистического искусства
17:30
По одной из улиц Рязани перекрыли автомобильное движение
17:01
В одном из лесничеств Рязанской области во время субботника собрали 25 тонн бытовых отходов
16:46
В Рязанской области прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы