Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, вчера в 23.30 на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в автомобиле в селе Агро-Пустынь Рязанского района. Огнем поврежден моторный отсек. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали и принимали участие в тушении 2 пожарных автомобиля, 6 человек личного состава Государственной противопожарной службы.
В Рязанской области сгорел автомобиль
10:05 29.06.2017 / Происшествия
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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