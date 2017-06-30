Два человека пострадали в ДТП с участием трех автомобилей в Рязанской области

Как сообщает сайт УМВД России по области, вчера в 08.05 в Рязанском районе на 15-м километре автодороги «Рязань – Пронск» 42-летний житель Московской области, управляя автомобилем «Киа Рио», двигался со стороны Рязани в сторону Пронска. По предварительной информации, мужчина уснул за рулем, иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с автомобилем «Лада Ларгус» и автомобилем «Датсун».

В результате ДТП пассажир «Киа Рио», а также 40-летняя пассажирка автомобиля «Датсун» получили травмы.