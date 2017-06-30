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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области задержали по подозрению в коррупционном преступлении

10:52 / Общество

Как сообщает сайт следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя правительства Рязанской области Владимира Трушкина. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере).

По данным следствия, Трушкин, в период с 30 декабря 2014 года по 23 сентября 2016 года занимал должность первого заместителя главы администрации города Рязани, получил в июле 2015 года в своем служебном кабинете взятку в сумме 80 тысяч рублей от руководителя одной из рязанских строительных организаций за общее покровительство последнему по службе.

В настоящее время Владимир Трушкин задержан и дал показания об обстоятельствах, интересующих следствие. Проводятся первоначальные следственные действия, направленные на сбор доказательств виновности подозреваемого, в том числе по иным фактам коррупционных преступлений. Решается вопрос об избрании в отношении Трушкина меры пресечения в виде заключения под стражу и предъявлении ему обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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