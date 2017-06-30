В Рязанской области проходит рейд ГИБДД по тонировке

Как сообщает сайт УМВД России по области, во всех районах региона инспекторы ГИБДД выявляют нарушения, связанные с недопустимой тонировкой стекол автомобилей. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5. КоАП РФ. Статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.