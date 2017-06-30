Как сообщает сайт УМВД России по области, во всех районах региона инспекторы ГИБДД выявляют нарушения, связанные с недопустимой тонировкой стекол автомобилей. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности по ч.3.1 ст. 12.5. КоАП РФ. Статья предусматривает наложение административного штрафа в размере 500 рублей.
В Рязанской области проходит рейд ГИБДД по тонировке
11:15 29.06.2017 / Общество
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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