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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Рязани ремонтируют 14 участков автомобильных дорог

11:57 / Актуально

Как сообщает сайт администрации областного центра, в настоящее время в Рязани на улицах Разина, Урицкого, Юннатов, Трудовой, Большой, Северном и Южном переулках, участке дороги от ул. Октябрьской до проезда Шабулина, Первомайском проспекте, проезде Яблочкова подрядчики выполняют строительно-монтажные работы. На Старообрядческом проезде, улицах Станкозаводской, Высоковольтной и Чкалова устанавливают элементы дорожной инфраструктуры.

С 26 по 29 июня специалисты ликвидировали дорожные ямы на улицах Типанова, Садовой (в пос. Недостоево), Пирогова, проезде Шабулина.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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