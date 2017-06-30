Художница из США научит рязанских детей рисовать акриловыми красками

Валерия Барнхилл, художница из США, чьи работы выставляются в галереях Америки и Европы, в Рязани проведет серию мастер-классов по рисованию акриловыми красками.

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, с 3 июля по 28 июля во Дворце культуры «Приокский».