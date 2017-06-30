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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Художница из США научит рязанских детей рисовать акриловыми красками

13:02 / Культура
Художница из США научит рязанских детей рисовать акриловыми красками

Валерия Барнхилл, художница из США, чьи работы выставляются в галереях Америки и Европы, в Рязани проведет серию мастер-классов по рисованию акриловыми красками.

Как сообщает портал ВЕЗДЕКУЛЬТУРА, с 3 июля по 28 июля во Дворце культуры «Приокский».

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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