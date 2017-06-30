03:34 МСК
Пятница
30 / 06 / 2017
Выпуск № 120 (5407)
Яндекс.Погода Пикс
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Рекламодателям
Архив номеров Подписка Войти
Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
159

Рязанский фестиваль «Малина-2017» вошел в топ-10 самых популярных гастрономических событий страны

14:08 / Туризм

Гастрономический туризм в России является одним из самых быстрорастущих во внутреннем туризме.

«Вкусная Казань» (Казань, Республика Татарстан), «Русская каша» (Белгород), «Праздник Огурца» (Суздаль, Владимирская область), «Сызранский помидор» (Сызрань, Самарская область), «Раненбургское застолье» (Чаплыгин, Липецкая область), «Все будэ смачно!» (Алтайский край), «Гастроном» (Екатеринбург), «Малина - 2017» (Рязанская область), «Кургоня» (Мордовия) и «Перевозинский засольник» (Воткинск, Удмуртия) входят в первую десятку самых популярных гастрономических и кулинарных фестивалей.

По данным ТурСтат, тур на гастрономический фестиваль в России в выходные дни обойдется от 1 до 2 тысяч рублей на человека без учета стоимости проезда.

Гастрономический фестиваль малины «Малина - 2017» пройдет 15 июля года в селе Новоселки Рыбновского района Рязанской области. В прошлом году фестиваль «Малина» посетило более 5 тысяч туристов.

Рейтинг гастрономического туризма составлен по результатам анализа данных организаторов гастрофестивалей. В рейтинг не включены Москва и Санкт-Петербург, где проводят самые посещаемые гастрофестивали страны.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, чтобы быть в курсе всех важных событий.
Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на II полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте также:
17:49
В избирательной комиссии Рязанской области будет создана «горячая линия»
17:46
Рязанский художник провел для ветеранов МВД России экскурсию в музее реалистического искусства
17:30
По одной из улиц Рязани перекрыли автомобильное движение
17:01
В одном из лесничеств Рязанской области во время субботника собрали 25 тонн бытовых отходов
16:46
В Рязанской области прошли торжества по случаю 15-летия со дня перенесения мощей святителя Феофана Затворника
Что ещё интересного происходит?
Документы
Редакция
Подписка
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Контакты
Рекламные страницы