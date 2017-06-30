В Рязани состоялся региональный этап III Общероссийского песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном»

Его организатором выступил городской центр межнациональных культур при рязанском Дворце молодежи. Фестиваль проходил в рамках муниципальной программы «Гармонизация межнациональных (межэтнических), межконфессиональных и межкультурных отношений в городе Рязани» на 2017 – 2020 годы.

По словам заведующей центра Светланы Чижковой, местом проведения фестиваля стал прогулочный теплоход на Оке. Перед гостями выступили уже известные артисты рязанских национальных общественных объединений: Ихтиандр Кадиров, Мария Касьян, Игорь Селиванов, Ксения Орлова, Игорь Филатов, Роман Орлов и другие. Группы поддержки белорусской, узбекской, цыганской, еврейской, татарской, таджикской, азербайджанской, армянской, афганской, греческой национальностей горячо приветствовали своих конкурсантов. В результате строгое жюри объявило, что победила дружба. Каждому конкурсанту вручили почетные грамоты и памятные призы.

Специальным творческим подарком стало выступление известного рязанского ведущего, заведующего отделом рязанского Дворца молодежи Игоря Потапова (Тапыча). С большим удовольствием гости прогулочного теплохода вместе с ним спели добрые песни 80-х и 90-х годов.

Финал Общероссийского песенного фестиваля-конкурса «Поем на родном и государственном» состоится в Москве 4 ноября, в День народного единства.