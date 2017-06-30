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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Рязанской области завершился первый этап акции «Лето без табачного дыма»

14:49 / Здоровье

Как сообщает сайт регионального министерства здравоохранения, в ходе первого этапа VIII областной межведомственной медико-просветительской акции «Лето без табачного дыма» в крупных торговых центрах города волонтерские отряды сообщали гражданам о возможности посетить кабинеты по отказу от курения и призывали жителей области вести здоровый образ жизни. Также информационная кампания прошли и во всех учебных заведениях Рязани.

Напоминаем, что любой желающий с 20 по 30 июня может посетить День открытых дверей в кабинетах отказа от курения – в это время рязанцам предложат пройти обследование. Кабинеты созданы на базе 18 учреждений здравоохранения в городе Рязани, Касимове, Скопине и Сасове, а также в Пронском, Ряжском, Рязанском, Спасском и Шиловском районах. В рамках третьего этапа акции, который пройдет в течение всего июля, рязанцам предложат отказаться от курения. После чего, с 1 по 9 августа, пройти повторное обследование в кабинетах отказа от курения. На основе полученных результатов будут подведены итоги «Лета без табачного дыма». Победители акции получат полезные подарки.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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