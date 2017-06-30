В Захаровском районе Рязанской области поисковики ЦФО приступили к подъему самолета времен войны

Место события – окрестности села Большое Коровино. Поисковики выяснили, что 17 октября 1941 года при возвращении с боевого задания из Серебряно-Прудского района Московской области в этих краях потерпел крушение дальний бомбардировщик ДБ-3а. Место падения самолета рязанские поисковики обнаружили еще в 2010 году. Однако тогда в ходе поисковых работ не удалось обнаружить ни двигатели боевой машины, ни детали с номерами, которые могли бы удостоверить принадлежность бомбардировщика. Удалось установить фамилии членов экипажа. Летчик Александр Колодкин остался жив (катапультировался при падении), штурман Борис Подорожный, воздушный стрелок-радист Борис Громов и воздушный стрелок Федор Сарамуд погибли.

Упавшие во время войны самолеты поисковики находят не редко. Для этой работы уже создаются специальные профильные отряды. Экспертом проекта «Небо Родины является опытный поисковик из Санкт-Петербурга Илья Герасев. На месте крушения самолета активисты проекта «Поискового движения России» собрались для обмена опытом работы. В межрегиональном семинаре-практикуме организаторов авиапоиска времен Великой Отечественной войны «Небо Родины» принимают участие специальный представитель Президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области николай Любимов, руководитель общероссийского общественного движения «Поисковое движение России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева, члены поисковых клубов регионов Центрального федерального округа.