В Рязанской области из незаконного оборота изъяли более 17 тонн спиртного

Как сообщает сайт УМВД России по области, в жилом доме в рабочем поселке Ермишь организована продажа спиртного, об этом узнали сотрудники полиции.

Стражи правопорядка установили, что 60-летний хозяин дома лично сбывал алкоголь всем желающим по низким ценам в любое время суток. Злоумышленника задержали во время очередной сделки.

Во время осмотра его дома обнаружили и изъяли более 3000 литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками с признаками подделки на общую сумму более 1 миллиона рублей и 14 600 литров спирта. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.