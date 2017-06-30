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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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В Рязанской области из незаконного оборота изъяли более 17 тонн спиртного

15:18 / Общество

Как сообщает сайт УМВД России по области, в жилом доме в рабочем поселке Ермишь организована продажа спиртного, об этом узнали сотрудники полиции.

Стражи правопорядка установили, что 60-летний хозяин дома лично сбывал алкоголь всем желающим по низким ценам в любое время суток. Злоумышленника задержали во время очередной сделки.

Во время осмотра его дома обнаружили и изъяли более 3000 литров алкогольной продукции с федеральными специальными марками с признаками подделки на общую сумму более 1 миллиона рублей и 14 600 литров спирта. Образцы изъятой продукции направлены на исследование.

Возбуждено уголовное дело по ч.6 ст.171.1 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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