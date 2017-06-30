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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Многодетные семьи в Рязани будут парковаться бесплатно

15:19 / Власть

Такое решение приняли депутаты Рязанской городской Думы на прошедшем сегодня заседании. Они внесли изменения в Порядок создания и использования парковок (парковочных мест) в Рязани, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Рязани. Согласно изменениям, многодетной семье на платных парковках предоставляется право на бесплатное размещение одного транспортного средства, зарегистрированного на одного члена семьи при наличии соответствующего удостоверения.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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