Многодетные семьи в Рязани будут парковаться бесплатно

Такое решение приняли депутаты Рязанской городской Думы на прошедшем сегодня заседании. Они внесли изменения в Порядок создания и использования парковок (парковочных мест) в Рязани, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Рязани. Согласно изменениям, многодетной семье на платных парковках предоставляется право на бесплатное размещение одного транспортного средства, зарегистрированного на одного члена семьи при наличии соответствующего удостоверения.