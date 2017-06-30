Такое решение приняли депутаты Рязанской городской Думы на прошедшем сегодня заседании. Они внесли изменения в Порядок создания и использования парковок (парковочных мест) в Рязани, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения Рязани. Согласно изменениям, многодетной семье на платных парковках предоставляется право на бесплатное размещение одного транспортного средства, зарегистрированного на одного члена семьи при наличии соответствующего удостоверения.
Многодетные семьи в Рязани будут парковаться бесплатно
15:19 29.06.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
Ранее по теме:
В Рязанской области борются с лесными свалками и «черными лесорубами»
В Рязанской области помогают сиротам обрести жилье
Глава рязанского региона Николай Любимов разберется с проблемными объектами строительства