За первый квартал этого года было потрачено более полутора миллиардов рублей из бюджета Рязани

На прошедшем сегодня заседании Рязанской городской Думы депутаты рассмотрели отчет об исполнении бюджета областного центра за I квартал 2017 года. Сумма собственных доходов в городском бюджете за 3 месяца составила 847,7 млн. рублей, из них налоговые доходы 659,5 млн. рублей, неналоговые – 188,2 млн. рублей. За первый квартал было израсходовано 1 млрд. 707,8 млн. рублей. Финансирование муниципальных программ составило 1 млрд. 405,6 млн. рублей. Дефицит за этот период сложился в сумме 44,7 млн. рублей.