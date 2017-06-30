Соответствующее изменение в Генеральный план областного центра было внесено сегодня на заседании Рязанской городской Думы. Территория детского эколого-биологического центра на улице Урицкого будет переведена в зону городских парков, скверов, бульваров из зоны застройки многоэтажными жилыми домами и зоны прочих обслуживающих и деловых объектов. Напомним, что в середине 2000-х годов у рязанских застройщиков были планы построить здесь многоэтажные дома.
Территория эколого-биологического центра в Рязани вновь переведена в зону парков и скверов
15:21 29.06.2017 / Власть
Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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