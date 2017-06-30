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Главная страница / Рязанские новости / 30 июня 2017 года
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Определена дата празднования Дня города Рязани

15:23 / Власть

На заседании городской Думы депутаты утвердили дату празднования Дня города – 30 июля. Между тем по традиции праздничные мероприятия планируется провести в течение трех дней. На протяжении нескольких лет День города отмечался 2 августа, в День ВДВ. В этом году День ВДВ выпадает на среду, поэтому для официальных торжеств выбраны максимально приближенные к нему выходные, чтобы в мероприятиях и общегородском празднике «Рязань – столица ВДВ» смогло принять участие как можно больше рязанцев.

Новость опубликована на сайте Рязанских ведомостей в ленте за 29 июня 2017 года
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