Определена дата празднования Дня города Рязани

На заседании городской Думы депутаты утвердили дату празднования Дня города – 30 июля. Между тем по традиции праздничные мероприятия планируется провести в течение трех дней. На протяжении нескольких лет День города отмечался 2 августа, в День ВДВ. В этом году День ВДВ выпадает на среду, поэтому для официальных торжеств выбраны максимально приближенные к нему выходные, чтобы в мероприятиях и общегородском празднике «Рязань – столица ВДВ» смогло принять участие как можно больше рязанцев.